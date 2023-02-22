Музей ИЗО Ингушетии передал подарки в учреждения для детей с ОВЗ

Заместители директора музея Ася Евлоева и Алихан Гаирбеков посетили специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат в Сунже, центр непрерывного образования для детей с ОВЗ в Нижних Ачалуках, детский дом-интернат в Троицком и республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Магасе.

Воспитанникам этих учреждений были переданы развивающие игры, канцелярские товары, наборы для рукоделия, раскраски, детские графические планшеты для рисования, цветные карандаши, фломастеры и мелки, цветной принтер, в котором нуждалось одно из учреждений для наглядной работы с воспитанниками, и, конечно же, сладкие подарки.

Напомним, в октябре прошлого года музей ИЗО организовал в Джейрахском районе благотворительный пленэр, в котором приняли участие шестеро ингушских художников. За два дня они написали девять живописных полотен, которые позже были представлены на выставке-продаже в музее. Все работы на общую сумму 85 тысяч рублей были приобретены меценатом, который пожелал остаться неизвестным.