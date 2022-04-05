На центральных улицах Магаса установили искусственные дорожные неровности

«В городе проводится установка и замена искусственных дорожных неровностей, находящихся в ненадлежащем состоянии, на проспекте Зязикова, улицах Кулиева и Б. Гагиева. Данная работа входит в комплекс мер, принятых администрацией для повышения уровня безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неровности сделаны из высокопрочных полимеров и резины, которые обеспечивают долгий срок службы.