Безопасность

На центральных улицах Магаса установили искусственные дорожные неровности

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В целях повышения безопасности на дорогах в Магасе на центральных улицах установили искусственные неровности, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В городе проводится установка и замена искусственных дорожных неровностей, находящихся в ненадлежащем состоянии, на проспекте Зязикова, улицах Кулиева и Б. Гагиева. Данная работа входит в комплекс мер, принятых администрацией для повышения уровня безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неровности сделаны из высокопрочных полимеров и резины, которые обеспечивают долгий срок службы.

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