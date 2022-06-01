На дороге к аэропорту «Магас» в Ингушетии запущена новая линия освещения

По информации мэрии города, ЛПО при перепадах уровня электроэнергии может переходить в режим энергосбережения.

Данные комплексные работы по замене светильников, налаживанию новой электролинии и по ремонту и обновлению лакокрасочного покрытия были начаты по поручению мэра города Сунжа Аслана Умарова в апреле текущего года.

По всему периметру участка установлены более усовершенствованные светодиодные светильники, которые отличаются от своих предшественников функциональностью, мощностью 150W со световым потоком 15 000 Лм.

Отмечается, что обновлённая линия предусматривает три режима эксплуатации, которые позволят регулировать качество подаваемого светового потока.

Напомним, что в рамках масштабных работ по обновлению осветительных элементов в городе Сунжа произведены работы на улицах Висаитова, Свердлова, Заводской, Добровольцев, Калиматова, Менделеева и других.