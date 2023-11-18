На форуме «Россия» этнограф из Ингушетии провела мастер-класс по войлочному ковроделию

Там напомнили, что одна из ярких частей экспозиции республики — уникальные войлочные ковры с национальными орнаментами.

«Возрождению этого искусства в Ингушетии уделяется особое внимание. Орнаментальные композиции ковров, сделанные по старинным зарисовкам, хранят в себе мудрость знаний ушедших поколений. Ковры отражали время, события, природу. Коврами украшали быт, их дарили. В ингушских традициях они играли особую роль», — отметила Зейнеп Дзарахова.

Были показаны тонкости работы с войлоком, затрагивая историческую принадлежность ингушей к этому ремеслу.

Подобный мастер-класс будет проведен для всех желающих 8 декабря этого года, в рамках Дня Ингушетии на выставке-форуме «Россия».