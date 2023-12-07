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На форуме «Россия» в день Ингушетии пройдут две лекции

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Завтра, 8 декабря, в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдет День республики. Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, гости павильона получат возможность посетить две лекции на темы «Река времени: исторический портрет Ингушетии» и «Этнокультурное достояние народов России: традиции и обычаи ингушей».

«Спикерами выступят заведующий кафедрой «История» госуниверситета региона, доктор исторических наук Тимур Матиев и старший научный сотрудник отдела ингушской этнологии научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, кандидат исторических наук Лиана Евлоева. Правительство республики приглашает всех желающих посетить данные мероприятия», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что начало намечено на 13:30 мск. Для посещения лекций необходимо пройти аккредитацию, перейдя по ссылке https://russia. ru/events/marafon-posviashhennyi-respublike-ingusetiia.

Ранее наше издание информировало о том, что ряд мероприятий запланирован в день Ингушетии на выставке-форуме «Россия».

Церемония открытия в павильоне номер 75 в зоне культурных проектов состоится в 11 часов. Затем во втором малом конференц-зале пройдет круглый стол «Ингушетия — путешествие на родину башен» с участием известных спикеров — ученых, историков, представителей власти и бизнеса.

В 13 часов на стенде республики пройдет экскурсия и розыгрыш туристических путевок, а также сувенирной продукции.

Также можно принять участие в мастер-классах по игре на национальных народных инструментах, войлочному ковроделию, ингушскому танцу и вокалу. Солисты государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» исполнят лирический танец «Встреча у родника».

В 15:00 мск желающих ждет мастер-класс по барельефному ремеслу. После на главной сцене начнется концертная программа.

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