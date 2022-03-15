На главврача в Ингушетии завели дело за неуплату затрат пациента на лекарства
Суд удовлетворил иск прокуратуры и привлек к административной ответственности главврача одного из сунженских медучреждений, который после обращения пациента не компенсировал положенные ему расходы на приобретение лекарств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В ходе проверки установлено, что заявитель обратился в медучреждение с обращением о возмещении расходов на лекарственные препараты в размере более 2 тысяч рублей. При этом обращение с дачей письменного ответа заявителю в установленный законом срок не рассмотрено, что является нарушением закона. По итогу, главный врач привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Отметим, что государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданами лекарств, которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти пациента — его наследникам, следует из определения Верховного суда РФ.