На главврача в Ингушетии завели дело за неуплату затрат пациента на лекарства

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Суд удовлетворил иск прокуратуры и привлек к административной ответственности главврача одного из сунженских медучреждений, который после обращения пациента не компенсировал положенные ему расходы на приобретение лекарств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что заявитель обратился в медучреждение с обращением о возмещении расходов на лекарственные препараты в размере более 2 тысяч рублей. При этом обращение с дачей письменного ответа заявителю в установленный законом срок не рассмотрено, что является нарушением закона. По итогу, главный врач привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, что государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданами лекарств, которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти пациента — его наследникам, следует из определения Верховного суда РФ.

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