На крупном рынке в Ингушетии на льготных условиях выделили 150 торговых точек местным аграриям
Владельцы крупнейшего рынка в городе Назрани Ингушетии на льготных условиях выделили 150 торговых точек для местных аграриев для реализации сельхозпродукции, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
«Предложение на льготных условиях в виде освобождения от арендных платежей действительно в течение 6 месяцев с условием возмещения расходов за потребленные коммунальные услуги», — отмечается в сообщении.
Точки будут выделены для фермеров, жителей, которые ведут личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством, животноводством.
Кроме того, арендодатели готовы предоставить на аналогичных условиях сроком до 3-х месяцев торговые места для реализации непродовольственной продукции индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.