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На крупном рынке в Ингушетии на льготных условиях выделили 150 торговых точек местным аграриям

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Владельцы крупнейшего рынка в городе Назрани Ингушетии на льготных условиях выделили 150 торговых точек для местных аграриев для реализации сельхозпродукции, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Предложение на льготных условиях в виде освобождения от арендных платежей действительно в течение 6 месяцев с условием возмещения расходов за потребленные коммунальные услуги», — отмечается в сообщении.

Точки будут выделены для фермеров, жителей, которые ведут личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством, животноводством.

Кроме того, арендодатели готовы предоставить на аналогичных условиях сроком до 3-х месяцев торговые места для реализации непродовольственной продукции индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

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