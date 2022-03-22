На крупном рынке в Ингушетии на льготных условиях выделили 150 торговых точек местным аграриям

«Предложение на льготных условиях в виде освобождения от арендных платежей действительно в течение 6 месяцев с условием возмещения расходов за потребленные коммунальные услуги», — отмечается в сообщении.

Точки будут выделены для фермеров, жителей, которые ведут личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством, животноводством.

Кроме того, арендодатели готовы предоставить на аналогичных условиях сроком до 3-х месяцев торговые места для реализации непродовольственной продукции индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.