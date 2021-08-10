На ликвидацию крупной мусорной свалки в Ингушетии в текущем году будет направлено более 450 млн рублей

Об этом сообщил руководитель управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхан Мальсагов на совещании под председательством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Мальсагов напомнил, что приказом Минприроды России свалка города Малгобека еще в 2019 году включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а в рамках регионального проекта «Чистая страна» на 2021 — 2022 годы запланирована ее рекультивация.

В этом году подготовительная стадия предполагает устройство геодезической разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, бытового городка, дорожного проезда, а также расчистку территории от высокотравья, древесной поросли.

Вторая и основная техническая фаза ликвидации состоит из следующих мероприятий: проведение земляных работ по формированию и рекультивации свалочного тела, устройство системы сбора, очистки и предотвращения образования фильтрата. Деятельность по ее исполнению запланирована на 2022 год.

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства республики, устранение объекта накопленного вреда является значимым для региона социальным мероприятием. Самая крупная на территории республики свалка, площадью в 20,8 га, находится в непосредственной близости к городу и расположенным рядом населенным пунктам, поэтому рекультивация участка сыграет большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобека и Малгобекского района.