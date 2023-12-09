На Мемориале памяти и славы в Ингушетии чествовали героев Отечества

В своем выступлении он отметил, что вся страна сегодня отдает дань глубокого уважения людям, которые в разные времена мужественно вставали на защиту родины.

«Не жалея себя, они совершали героические поступки ради свободы и процветания России и навсегда вписали свои имена в славную летопись нашего государства. В их числе и наши современники — военнослужащие Вооруженных сил, которые сегодня укрепляют суверенитет, обороноспособность страны, с честью выполняют свой профессиональный долг. Они подают молодежи яркий и вдохновляющий пример беззаветного служения Отечеству и преданности национальным интересам», — отметил премьер.

Он озвучил имена героев-ингушей — Банухо Базоркина, Сосланбека Бекбузарова, Мурата Оздоева, Ширвани Костоева, Ахмета Мальсагова, Руслана Аушева, Суламбека Осканова, Марем Арапхановой, Алихана Калиматова, Абубакара Костоева, Ахмеда Котиева, Юнус-Бека Евкурова, Руслана Нальгиева, Абубакара Хасановича Костоева.

Также Владимир Сластенин подчеркнул, что сегодня ингушские военнослужащие с доблестью выполняют свой воинский долг в зоне СВО.

Он напомнил, что их преданность Родине была отмечена Президентом Владимиром Путиным. Звание Героя страны посмертно получили Адам Хамхоев и Мустафа Боков. А накануне подполковнику Султану Хашагульгову главой государства вручена звезда Героя России.

«Их мужество и героизм — достойный пример для подрастающего поколения. Всем нам, особенно молодому поколению, есть на кого равняться, у кого учиться мужеству и самозабвенной любви к своей стране», — подчеркнул глава правительства.

В память о погибших героях была объявлена минута молчания.

Напомним, праздник День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря с 2007 года.