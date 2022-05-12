Муниципалитет

На нескольких окраинных улицах Малгобека проложат гравийную дорогу

0

В городе Малгобеке Ингушетии на нескольких улицах проложат гравийную дорогу по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сразу на нескольких улицах проводятся работы по благоустройству дорог. В настоящее время работы по отсыпке песчано-гравийной смеси и выравниванию дорожного полотна, общей протяженностью 240 метров, проведены на улице Северо-Западной. Теперь по этой улице можно будет пройти и проехать без особых проблем. На улице Исламской также начаты работы по укладке дорожного полотна из песчано-гравийной смеси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городская администрация контролирует ход работ и способствует скорейшему их завершению.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Минобрнауки Ингушетии принимает участие во Всероссийском семинаре-совещании руководителей органов исполнительной власти
Худрук Дома народного творчества Ингушетии одержала победу в двух международных конкурсах
В МКЖР Ингушетии проходит выставка к 110-летию участника ВОВ Тугана Мальсагова
За сутки Covid-19 выявили у 9 жителей Ингушетии
Творческие коллективы Ингушетии приглашаются к участию во онлайн-марафоне «Родное. Народное»
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев отметился голом в решающем матче московского «Спартака»
В магазинах Карабулака Ингушетии спекулятивного роста цен не наблюдается
В городе Карабулаке Ингушетии наводят порядок в сфере торговли
Школьники из Плиево посадили деревья в честь ветеранов ВОВ
Житель Ингушетии сбил полицейского в попытке скрыться с места нарушения ПДД
Русский театр Ингушетии приглашает на премьеру спектакля «Преступление и наказание»

Главное

Яндекс.Метрика

 