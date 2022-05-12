На нескольких окраинных улицах Малгобека проложат гравийную дорогу

«Сразу на нескольких улицах проводятся работы по благоустройству дорог. В настоящее время работы по отсыпке песчано-гравийной смеси и выравниванию дорожного полотна, общей протяженностью 240 метров, проведены на улице Северо-Западной. Теперь по этой улице можно будет пройти и проехать без особых проблем. На улице Исламской также начаты работы по укладке дорожного полотна из песчано-гравийной смеси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городская администрация контролирует ход работ и способствует скорейшему их завершению.