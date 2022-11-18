Регистрация на олимпиаду стартовала 29 сентября. Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины — от дизайна до искусственного интеллекта.

«Все 48 дней мы двигались уверенно, набрав в итоге 669 794 регистрации, что более чем на 45 тысяч больше, чем в прошлом году — такая динамика не может не радовать. Студенты Республики Ингушетия также зарегистрировались в олимпиаде, это показывает их интерес к состязанию и к развитию профессиональных навыков. Самыми популярными направлениями среди студентов региона стали «Биология» и «Химия», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный заочный (онлайн) этап, который продлится с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах станет известно в конце декабря. Заключительный этап олимпиады будет проходить с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Как отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, за время регистрации активнее всего заявки на олимпиаду подавали студенты Ингушского государственного университета.

Дипломанты олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — помогать каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.