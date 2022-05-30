Население Ингушетии с 2010 года увеличилось на 23,5%
В 28 российских регионах произошел рост численности населения (по сравнению с переписью 2010 года). Среди них и Ингушетия, где рост численности населения составил 23,5%. Об этом стало известно из предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2021 года.
Отмечается, что рост численности населения Северо-Кавказского федерального округа за 10 лет составил 7,9% (более 10 млн чел).
По предварительным данным переписи, численность населения РФ на октябрь 2021 года составила 147,2 млн человек, увеличившись на 2,05 млн человек (+1,4%) по сравнению с переписью 2010 года.
Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она завершилась лишь 20 декабря.