Население Ингушетии с 2010 года увеличилось на 23,5%

Отмечается, что рост численности населения Северо-Кавказского федерального округа за 10 лет составил 7,9% (более 10 млн чел).

По предварительным данным переписи, численность населения РФ на октябрь 2021 года составила 147,2 млн человек, увеличившись на 2,05 млн человек (+1,4%) по сравнению с переписью 2010 года.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она завершилась лишь 20 декабря.