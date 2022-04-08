По предварительным данным переписи 2021 года в России проживает порядка 147 млн человек

«Согласно предварительной оценке, численность населения страны по итогам Всероссийской переписи населения составила 147 млн человек. Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 тыс. человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я дума», — сказал он.

По состоянию на октябрь 2010 года в России проживало более 145 млн человек — эта цифра пересчитана с учетом Крыма, уточнили в Росстате. Так, по предварительным данным, численность населения страны выросла почти на 2 млн человек.

Малков добавил, что окончательные данные о численности населения России будут представлены Росстатом в мае. Полные данные ведомство опубликует до конца декабря текущего года.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.

Напомним, 15 ноября прошлого года на заседании правительства республики было сообщено, что Ингушетия по всем показателям находится в числе 20 регионов, где перепись прошла успешно.

На территории региона переписной кампанией было охвачено 100% населения. Через единый портал «Госуслуги» переписались около 9% жителей. Таким образом, большинство участников решило воспользоваться услугами волонтеров-переписчиков, число которых составило порядка 900 человек.