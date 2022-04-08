По предварительным данным переписи 2021 года в России проживает порядка 147 млн человек
Предварительные данные Всероссийской переписи населения показали, что в России постоянно проживают порядка 147 млн человек. Затем цифра может быть скорректирована, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.
«Согласно предварительной оценке, численность населения страны по итогам Всероссийской переписи населения составила 147 млн человек. Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 тыс. человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я дума», — сказал он.
По состоянию на октябрь 2010 года в России проживало более 145 млн человек — эта цифра пересчитана с учетом Крыма, уточнили в Росстате. Так, по предварительным данным, численность населения страны выросла почти на 2 млн человек.
Малков добавил, что окончательные данные о численности населения России будут представлены Росстатом в мае. Полные данные ведомство опубликует до конца декабря текущего года.
Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.
Напомним, 15 ноября прошлого года на заседании правительства республики было сообщено, что Ингушетия по всем показателям находится в числе 20 регионов, где перепись прошла успешно.
На территории региона переписной кампанией было охвачено 100% населения. Через единый портал «Госуслуги» переписались около 9% жителей. Таким образом, большинство участников решило воспользоваться услугами волонтеров-переписчиков, число которых составило порядка 900 человек.