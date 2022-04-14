Полпредство

Назначен помощник полпреда Президента России в СКФО по межконфессиональным связям

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На встрече с лидерами духовных управлений мусульман регионов СКФО полпред Президента России Юрий Чайка сообщил о том, что им назначен помощник по вопросам развития межконфессиональных связей Айдамир Валиев.

Как прозвучало, подобное направление в структуре аппарата выделено впервые. Это значит, что внимание к решению стоящих в регионах СКФО задач будет усилено, отмечает пресс-служба полпредства.

Чайка также поздравил Исмаила Бердиева с недавним переизбранием на должность председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа на новый пятилетний срок.

Он пожелал, чтобы предпринимаемые усилия приносили новые плоды в укреплении единства мусульманской уммы на Северном Кавказе, развитии межнационального и межконфессионального диалога во имя мира в регионе.

В своем вступительном слове Чайка остановился и на событиях на Украине, где продолжается специальная военная операция.

«Сейчас наши ребята продолжают стойко и мужественно выполнять задачи, поставленные командирами и, в первую очередь, нашим Верховным Главнокомандующим, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И я хочу выразить благодарность вам, вашим коллегам из разных регионов страны — лидерам мусульманских религиозных организаций, которые на конференции во Владикавказе заявили общую позицию о своей поддержке курса руководства России как во внутренней, так и во внешней политике. Для военнослужащих это заявление стало еще одним моральным подкреплением и подтверждением истинности тех причин, которые легли в основу принятого решения о проведении спецоперации», — подчеркнул представитель Главы государства.

Состоялся диалог, в ходе которого муфтии озвучили актуальные задачи и направления работы в регионах.

Полпред вручил председателям духовных управлений мусульман округа благодарственные письма «за активную поддержку внутренней и внешней политики Российской Федерации, значимый вклад в укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений на территории СКФО».

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