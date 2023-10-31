Полпредство Ингушетии в СЗФО организовало встречу с военнослужащими из республики
Представители полпредства Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе организовали встречу с солдатами срочной службы из республики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона в Москве, на мероприятии собрались ингушские военнослужащие из войсковой части 13821, дислоцирующейся в поселке Горелово Санкт-Петербурга.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с прохождением службы, а также была достигнута договорённость о постоянном сотрудничестве.
Гости договорились с командованием части и привезли бойцам халяльные продукты и другие нужные вещи.