Назрановские школьники встретились с именитыми ингушскими спортсменами

На этот раз гостями стали олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев и мастер спорта международного класса, чемпион Европы, тренер сборной России по дзюдо Зелимхан Оздоев. На встречу со спортсменами были приглашены ученики СОШ № 6 Насыр-Кортского АО Назрани.

Как сообщила пресс-служба Дворца спорта «Магас», перед началом мероприятия ребята познакомились с экспонатами музея спортивной славы. Участники встречи смогли узнать об успехе становления спортивной карьеры Хасана Халмурзиева и Зелимхана Оздоева, а также задать интересующие их вопросы.

Завершилось общение со звёздами спорта фотосессией с ними и раздачей автографов на постерах.