Неизвестные набросились на полицейского, пытавшегося разнять участников массовой драки в Ингушетии

«В полицию поступило телефонное сообщение от мужчины, о том, что в столице республике Магас на ул. Мальсагова у многоквартирного дома происходит массовая драка. Сразу на место инцидента выехал экипаж автопатруля. Увидев, правоохранителей, несколько участников конфликта начали высказывать свое недовольство их присутствием, и в ходе словесной перепалки один из них без каких — либо объяснений набросился на сержанта полиции», — сказал собеседник.

По его данным, нападавший нанес стражу правопорядка несколько ударов, ему пришлось стрелять в воздух из табельного оружия. После этого нарушители скрылись с места происшествия.

Сержант с диагнозом: ушиб мягких тканей головы, лица, туловища, ушиб левого коленного сустава обратился в республиканскую больницу в городе Назрани. После оказания медицинской помощи ему назначили амбулаторное лечение.

Личности участников потасовки устанавливаются, полиция ищет и нападавшего на правоохранителя. По данному факту завели дело, ведется расследование.