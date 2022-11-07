Несколько случаев заболевания острым вялым параличом зафиксировано в Ингушетии
Ингушские медики изолировали нескольких пациентов с острым вялым параличом, им оказывается вся необходимая помощь в инфекционных отделениях, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Минздраве.
«В республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Зарегистрировано несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики», — сказал представитель министерства.
По данным собеседника издания, в республике, как и во всей стране, реализуют систему мероприятий по поддержанию статуса государства, свободного от полиомиелита. Она, в частности, включает в себя эпиднадзор за синдромом острого вялого паралича, обследование на полиовирусы и иммунизацию детей, в том числе, прибывающих из эндемичных, неблагополучных по полиомиелиту стран.
Иммунизация детей против инфекции — это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита в мире. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинами, зарегистрированными на территории РФ.
В больницах Ингушетии, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, в достаточном количестве имеется вакцина для профилактики полиомиелита.
Медицинский персонал работает без выходных дней.
В Минздраве призвали родителей обратиться в медицинские организации по месту жительства для вакцинации детей.