Несколько случаев заболевания острым вялым параличом зафиксировано в Ингушетии

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Ингушские медики изолировали нескольких пациентов с острым вялым параличом, им оказывается вся необходимая помощь в инфекционных отделениях, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Минздраве.

«В республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Зарегистрировано несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики», — сказал представитель министерства.

По данным собеседника издания, в республике, как и во всей стране, реализуют систему мероприятий по поддержанию статуса государства, свободного от полиомиелита. Она, в частности, включает в себя эпиднадзор за синдромом острого вялого паралича, обследование на полиовирусы и иммунизацию детей, в том числе, прибывающих из эндемичных, неблагополучных по полиомиелиту стран.

Иммунизация детей против инфекции — это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита в мире. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинами, зарегистрированными на территории РФ.

В больницах Ингушетии, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, в достаточном количестве имеется вакцина для профилактики полиомиелита.

Медицинский персонал работает без выходных дней.

В Минздраве призвали родителей обратиться в медицинские организации по месту жительства для вакцинации детей.

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