Незаконное выделение земли фирме в Назрани расследуют в рамках уголовного дела

«Прокуратура при проверке публикации в интернете установила, что первый заммэра Назрани по заявлению гендиректора АО «Инггражданстрой» в июле 2019 года подготовил и подписал постановление о выкупе земли площадью 12 тыс. кв. м. Он указал недостоверные сведения о наличии на участке сооружения, принадлежащего упомянутому обществу», — сказал собеседник агентства.

По данным представителя пресс-службы, на основании постановления в августе того же года, без торгов, он заключил и подписал договор купли-продажи земли за денежные средства 620 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляла более 3 млн. рублей. Таким образом, муниципалитету причинен материальный ущерб на сумму более 2,4 млн. рублей

По материалам прокурорской проверки на мужчину завели дело по ч. 1 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ингушетии.