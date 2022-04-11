Незаконное выделение земли фирме в Назрани расследуют в рамках уголовного дела
После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Назрани по подозрению в превышении полномочий при отчуждении муниципальной земли организации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура при проверке публикации в интернете установила, что первый заммэра Назрани по заявлению гендиректора АО «Инггражданстрой» в июле 2019 года подготовил и подписал постановление о выкупе земли площадью 12 тыс. кв. м. Он указал недостоверные сведения о наличии на участке сооружения, принадлежащего упомянутому обществу», — сказал собеседник агентства.
По данным представителя пресс-службы, на основании постановления в августе того же года, без торгов, он заключил и подписал договор купли-продажи земли за денежные средства 620 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляла более 3 млн. рублей. Таким образом, муниципалитету причинен материальный ущерб на сумму более 2,4 млн. рублей
По материалам прокурорской проверки на мужчину завели дело по ч. 1 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ингушетии.