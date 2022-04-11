Прокуратура

Незаконное выделение земли фирме в Назрани расследуют в рамках уголовного дела

0

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Назрани по подозрению в превышении полномочий при отчуждении муниципальной земли организации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура при проверке публикации в интернете установила, что первый заммэра Назрани по заявлению гендиректора АО «Инггражданстрой» в июле 2019 года подготовил и подписал постановление о выкупе земли площадью 12 тыс. кв. м. Он указал недостоверные сведения о наличии на участке сооружения, принадлежащего упомянутому обществу», — сказал собеседник агентства.

По данным представителя пресс-службы, на основании постановления в августе того же года, без торгов, он заключил и подписал договор купли-продажи земли за денежные средства 620 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляла более 3 млн. рублей. Таким образом, муниципалитету причинен материальный ущерб на сумму более 2,4 млн. рублей

По материалам прокурорской проверки на мужчину завели дело по ч. 1 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия получит около 130 млн рублей на поддержку системы здравоохранения
Свыше 1,3 тыс. малообеспеченных жителей Ингушетии получат помощь в честь Рамадана
Сотрудники госструктур и простые жители Ингушетии собрали одежду и продукты для беженцев из Донбасса
Ингушские единороссы провели субботник у братской могилы в Малгобеке
В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел конкурс чтецов
В Ингушетии раньше срока отремонтировали подъезд к столице
Строительство новой школы в Али-Юрте завершат до конца 2022 года
В Назрани прошел благотворительный показ спектакля по пьесе Саида Чахкиева «КIоаг» («Яма»)
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии продолжается строительство новой школы на 720 мест
Жителя Ингушетии обманули при покупке шин в интернете
В Сунже Ингушетии проводятся работы по прокладке новых газовых линий

Главное

Яндекс.Метрика

 