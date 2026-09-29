«Школа 21» в Магасе приглашает на день открытых дверей

Посетители старше 18 лет смогут прямо во время мероприятия пройти основные этапы поступления на интенсив: отборочную игру, знакомство с форматом и подачу документов. Для несовершеннолетних гостей день открытых дверей в свою очередь станет возможностью познакомиться с образовательным подходом и заранее подготовиться к поступлению.

В программу также войдут презентация «Школы 21», экскурсия по кампусу и командные игры. Участники, успешно прошедшие отборочную игру, а также наиболее активные посетители получат призы.

«Для поступления не требуются знания в программировании, а обучение проводится бесплатно. В «Школе 21» представлены 12 направлений подготовки — от разработки и тестирования программного обеспечения до кибербезопасности, дизайна интерфейсов и работы с искусственным интеллектом. Определиться с интересующим направлением участники смогут непосредственно в процессе обучения», — напомнил собеседник.

Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Для участия необходима предварительная регистрация, которая доступна по ссылке.