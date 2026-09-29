Ушел из жизни ингушский боксер-профессионал Курейш Сагов 

Спортсмен, носивший звание мастера спорта международного класса, неоднократно занимал призовые места на всероссийских и мировых турнирах, а также являлся обладателем титула чемпиона Hardcore Boxing.

«Его уход на 36-м году жизни — серьезная потеря для спортивной среды Ингушетии. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Курейша», — отметили в министерстве.

Официальное заявление лиги Prime FL: «Сегодня ушел из жизни наш друг, хороший человек и боец нашей лиги — Курейш Сагов. Курейш был не только сильным спортсменом, но и человеком, которого уважали за его характер, отношение к людям и любовь к спорту. Он являлся чемпионом Hardcore Boxing и многократным призером чемпионатов по боксу. Для нас большая честь была знать Курейша и видеть его частью нашей команды. От лица всей лиги выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Курейша. Светлая память. Навсегда в наших сердцах».

Дала гешт долда.