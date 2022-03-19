Жилье

Объемы ввода жилья в Ингушетии выросли в 16 раз

0

Объемы жилья, введенного за первые два месяца нынешнего года, на 82,5% превысили показатели за январь и февраль 2021 года, пишет «Российская газета».

Отмечается, что в ряде регионов число новых домов выросло в десятки раз. В частности, в Ненецком АО объемы ввода выросли в 20 раз, в Ингушетии в 16 раз. Однако объемы строительства здесь небольшие.

В целом, в феврале нынешнего года, по данным Росстата, в стране было построено около 10 млн кв. м. жилья. Это на 83,5% больше, чем в феврале прошлого года. Особенно резко выросло индивидуальное жилищное строительство — введено около 7 млн кв. м. частных домов, примерно две трети от общего ввода жилья. Это на 115,6% больше, чем годом ранее.

Всего за первые два месяца года в России было построено 20,3 млн кв. м. жилых домов (на 82,5% больше, чем год назад). Из них возведено населением 12,6 млн кв. м.

Самый большой рост количества новых домов в феврале — в Сибирском федеральном округе (построено почти в три раза больше, чем годом ранее — на 186%). Рекордсмен здесь Новосибирская область с увеличением строительства в шесть с лишним раз.

Наибольшие объемы ввода были в феврале в Московской области — за месяц построено более 1,6 млн кв. м. (рост на 206%).

Количество домов, построенных населением, сильнее всего выросло в Северо-Кавказском федеральном округе — на 173%. Наибольший рост здесь — в Ставропольском крае (на 389%).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии продолжается работа комиссии по легализации объектов недвижимости
В Ингушетии за сутки умер один человек, 31 новый случай Covid-19
В МЧС по Ингушетии продолжается прием заявок на участие в фестивале «Звезда Спасения»
В Ингушетии дан старт международной акции «Сад памяти» по высадке деревьев
В Ингушетии увеличение налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составило более 600 млн руб.
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии считает, что приняты все меры для поддержки бизнеса и граждан
Глава Ингушетии поддержал матерей, вдов и сестер погибших на Украине военнослужащих из республики
Минавтодор Ингушетии предлагает безработным временное трудоустройство
В Ингушетии заблокировали «уркаганский» сайт
Такого единения у нас давно не было — Президент России
В Ингушетии осудили местную жительницу за продажу суррогатного алкоголя

Главное

Яндекс.Метрика

 