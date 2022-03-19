Объемы ввода жилья в Ингушетии выросли в 16 раз

Отмечается, что в ряде регионов число новых домов выросло в десятки раз. В частности, в Ненецком АО объемы ввода выросли в 20 раз, в Ингушетии в 16 раз. Однако объемы строительства здесь небольшие.

В целом, в феврале нынешнего года, по данным Росстата, в стране было построено около 10 млн кв. м. жилья. Это на 83,5% больше, чем в феврале прошлого года. Особенно резко выросло индивидуальное жилищное строительство — введено около 7 млн кв. м. частных домов, примерно две трети от общего ввода жилья. Это на 115,6% больше, чем годом ранее.

Всего за первые два месяца года в России было построено 20,3 млн кв. м. жилых домов (на 82,5% больше, чем год назад). Из них возведено населением 12,6 млн кв. м.

Самый большой рост количества новых домов в феврале — в Сибирском федеральном округе (построено почти в три раза больше, чем годом ранее — на 186%). Рекордсмен здесь Новосибирская область с увеличением строительства в шесть с лишним раз.

Наибольшие объемы ввода были в феврале в Московской области — за месяц построено более 1,6 млн кв. м. (рост на 206%).

Количество домов, построенных населением, сильнее всего выросло в Северо-Кавказском федеральном округе — на 173%. Наибольший рост здесь — в Ставропольском крае (на 389%).