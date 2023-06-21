Обрушилась часть подпорной стены, ограждающей школу в городе Назрани Ингушетии
Обрушилась подпорная стена высотой 5 метров и длиной 25 метров, ограждающая школу номер 12 города Назрани. На месте ЧП побывали исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев и вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова.
Евлоев поручил до 20 августа устранить все нарушения и составить соответствующие акты профильным ведомствам.
«Сегодня нам, хвала Всевышнему, удалось избежать трагедии, ведь могли пострадать дети. С застройщиками будем разбираться в обязательном порядке. Сейчас главное — разобраться с этой ситуацией и сделать ограждение, как положено», — отметил он.
Напомним, что подпорная стена является строительной конструкцией и представляет собой искусственное ограждение, удерживающее от обрушения находящийся за ним массив грунта. Предназначена для формирования уклонов, крутизна которых превышает предельное значение угла естественного откоса, определяемое физико-механическими характеристиками грунта.