Обрушилась часть подпорной стены, ограждающей школу в городе Назрани Ингушетии

Евлоев поручил до 20 августа устранить все нарушения и составить соответствующие акты профильным ведомствам.

«Сегодня нам, хвала Всевышнему, удалось избежать трагедии, ведь могли пострадать дети. С застройщиками будем разбираться в обязательном порядке. Сейчас главное — разобраться с этой ситуацией и сделать ограждение, как положено», — отметил он.

Напомним, что подпорная стена является строительной конструкцией и представляет собой искусственное ограждение, удерживающее от обрушения находящийся за ним массив грунта. Предназначена для формирования уклонов, крутизна которых превышает предельное значение угла естественного откоса, определяемое физико-механическими характеристиками грунта.