Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничный день 8 марта

«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ Оперативного штаба.

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.