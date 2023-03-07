Безопасность

Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в праздничный день 8 марта

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Международного женского дня — 8 марта, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ Оперативного штаба.

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.

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