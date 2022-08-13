Определились финалисты международного турнира памяти Героя России Алихана Калиматова в Ингушетии

В числе претендентов на золотую медаль — ингушский борец, представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Мухаммад Евлоев (87 кг).

Участие в турнире принимают спортсмены из 30 регионов России и Республики Беларусь. Они оспаривают лидерство в 10 весовых категориях на трех коврах, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Напомним, на торжественном открытии соревнований 12 августа присутствовали исполняющий обязанности председателя правительства республики Магомед Евлоев, другие должностные лица, известные спортсмены, в их числе ингушские олимпийские чемпионы.