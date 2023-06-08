Паломники из КБР, КЧР и Северной Осетии отправятся на хадж из аэропорта Ингушетии
Паломники из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии отправятся на хадж из аэропорта «Магас» Ингушетии сегодня, 8 июня. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Он напомнил, что первые два рейса с паломниками из региона благополучно приземлились в аэропорту Джидды в Саудовской Аравии.
«Немного пришлось сместить график вылета на более позднее время. Это было связано с техническими неисправностями, которые позже полностью устранили. Еще один рейс из аэропорта «Магас» отправится сегодня в 11 часов. На борту будут паломники из соседних регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии», — отметил Калиматов.
«Хочу заверить своих коллег, глав этих регионов, что к их землякам мы проявим не меньшую заботу и внимание», — добавил руководитель субъекта, пожелав паломникам, чтобы Всевышний благословил путь каждого из них.
Как ранее информировала «Ингушетия», накануне в Джидду Саудовской Аравии благополучно прибыли 400 паломников из республики.
Всего из аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова будет совершено 14 авиарейсов, последний запланирован на 19 июня. К жителям республики присоединятся и паломники из соседних регионов. Квота на хадж для Ингушетии составляет 1,3 тыс. мест.
Для организации пропуска физических лиц через государственную границу России в аэропорту «Магас» разработана временная технологическая схема, которая согласована и утверждена всеми ответственными ведомствами.