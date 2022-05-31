Пассажиров первого регулярного авиарейса из Самары пригласят на концерт к 30-летию Ингушетии
Все пассажиры первого регулярного авиарейса из Самары получат пригласительные билеты на праздничный концерт, посвященный 30-летию Ингушетии, который будет проходить на стадионе имени Дьякова в городе Сунжа 4 июня вечером.
Об этом заявил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, отметив, что такое поручение «уже дано ответственным должностным лицам».
Как ранее сообщили в Минпромсвязи Ингушетии, авиакомпания Red Wings с 3 июня запустит рейс «Самара-Магас-Самара».
Он будет выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из «Магаса» в 17:15 (время местное). Разработанный график очень удобен для бизнес-сообщества и туристов.
Открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.