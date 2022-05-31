Пассажиров первого регулярного авиарейса из Самары пригласят на концерт к 30-летию Ингушетии

Об этом заявил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, отметив, что такое поручение «уже дано ответственным должностным лицам».

Как ранее сообщили в Минпромсвязи Ингушетии, авиакомпания Red Wings с 3 июня запустит рейс «Самара-Магас-Самара».

Он будет выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из «Магаса» в 17:15 (время местное). Разработанный график очень удобен для бизнес-сообщества и туристов.

Открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.