Первая группа паломников из Ингушетии отправилась к святым местам Мекки и Медины

По данным комитета по хаджу, в этом году власти КСА сократили квоты для паломников на 55%. Таким образом, для России квота составила более 11 тыс. человек, а для Ингушетии — 580.

Для желающих совершить поклонение в святых для мусульман местах организовали несколько путей следования: авиарейс «Тбилиси — Джидда», «Махачкала — Дубай — Медина», «Махачкала — Дубай», а также автотранспорт.

Каждой группой будет руководить сотрудник, владеющий арабским языком и знающий процедуру совершения обрядов хаджа. Ингушские паломники прошли медицинский осмотр, им выданы свидетельства о вакцинации.

Также в период подготовки к совершению паломничества были проведены семинарские занятия, направленные на обучение правильному совершению религиозных обрядов поклонения, розданы специальные памятки.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе Миннаца, паломники отправилась в хадж из Магаса.

«Специально для них в Ингушетию прибыли автобусы из Грузии, которые отвезли земляков в аэропорт Тбилиси. Организован авиарейс до города Джидда для доставки в Саудовскую Аравию, распределение по гостиницам со всеми удобствами», — сказал представитель ведомства.

Колонну паломников из Ингушетии до государственной границы сопровождали экипажи ДПС Ингушетии и Северной Осетии. Сотрудники Погрануправления ФСБ России обеспечили внеочередной порядок прохождения российской границы.

Организация хаджа в текущем году осуществляется комитетом духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания при непосредственном участии Миннаца Ингушетии.

Напомним, в текущем году с 16 мая в регионе был открыт прием документов на совершение хаджа. Организацией «Хадж-миссия России» оператором по республике определен комитет по духовно-нравственному просвещению и патриотизму Ингушетии.

Хадж — паломничество к святым местам в городах Мекке и Медине, является одним из пяти столпов в исламе и приурочен к празднику жертвоприношения Курбан-байрам. Хадж хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

Как сообщали газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов за счет собственных средств оплатил 11 путевок в Саудовскую Аравию.

Для хаджа необходим отрицательный ПЦР-тест и документ, подтверждающий вакцинацию препаратами, одобренными департаментом здравоохранения Саудовской Аравии, в числе которых российская вакцина «Спутник-V».

Еще одно условие, выдвинутое в этом году властями Саудовской Аравии, — возрастное ограничение: совершить паломничество разрешено лицам до 65 лет.