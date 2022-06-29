Первенство по вольной борьбе в Ингушетии посветят ветеранам боевых действий

Соревнования будут проводиться во дворце спорта «Магас» имена Берда Евлоева в личном и командном первенстве на двух коврах в 11 весовых категориях — от 42 до 110 кг.

Напомним, в России день ветеранов боевых действий празднуют ежегодно 1 июля.

Отметим, что в официальных документах такая дата не значится. Создать День ветеранов боевых действий в России решили общественные организации. Главными лоббистами идеи стало всероссийское общество «Боевое братство». Позже к ним присоединились «Офицеры России».

Впервые об учреждении даты заговорили в конце 2008 года. А через несколько месяцев, уже в 2009, общественники по стране объединились и решили устроить в своих городах сход ветеранов.