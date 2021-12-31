Первые паспорта вручили в Магасе юным гражданам России

Начальник ОВМ ОМВД по городу Магасу майор полиции Мадина Хутиева поздравила новых сограждан с получением первого паспорта и наступающим Новым годом.

«Сегодня, накануне нового года вы получаете второй важный документ в вашей жизни после свидетельства о рождении, вместе с пониманием, что отныне вы — граждане огромной, великой страны с многовековой историей, которую именно вам предстоит продолжить», — отметила Хутиева.

После завершения официальной части встречи участникам и гостям вручили экземпляры конституции России.