Паспорт

Первые паспорта вручили в Магасе юным гражданам России

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Первые паспорта вручили в столице республики молодым жителям Ингушетии в рамках акции «Мы-граждане России», сообщает пресс-служба МВД по региону.

Начальник ОВМ ОМВД по городу Магасу майор полиции Мадина Хутиева поздравила новых сограждан с получением первого паспорта и наступающим Новым годом.

«Сегодня, накануне нового года вы получаете второй важный документ в вашей жизни после свидетельства о рождении, вместе с пониманием, что отныне вы — граждане огромной, великой страны с многовековой историей, которую именно вам предстоит продолжить», — отметила Хутиева.

После завершения официальной части встречи участникам и гостям вручили экземпляры конституции России.

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