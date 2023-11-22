Певица Марианна Олигова представит Ингушетию на конкурсе «Новая звезда»
Ингушская певица Марианна Олигова представит республику на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального министерства культуры.
По его словам, Марианна успешно преодолела отборочный тур и в начале следующего года ее выступление можно будет увидеть в эфире телеканала «Звезда».
Как отметил собеседник, текущий год для артистки Центра театра, кино и креативных индустрий города Магаса оказался плодотворным: она записала несколько синглов — «Yalla», «Безам», «Отпускай», которые уже пользуются успехом у слушателей.
Для Марианны Олиговой это первый опыт участия в вокальном конкурсе, добавил собеседник.
Напомним, Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» — музыкальное состязание, в котором участвуют все регионы Российской Федерации. Самые талантливые исполнители собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение именитых экспертов в области музыки определяют победителей. Конкурс проводится при поддержке федеральных министерств обороны и культуры.