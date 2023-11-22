Певица Марианна Олигова представит Ингушетию на конкурсе «Новая звезда»

По его словам, Марианна успешно преодолела отборочный тур и в начале следующего года ее выступление можно будет увидеть в эфире телеканала «Звезда».

Как отметил собеседник, текущий год для артистки Центра театра, кино и креативных индустрий города Магаса оказался плодотворным: она записала несколько синглов — «Yalla», «Безам», «Отпускай», которые уже пользуются успехом у слушателей.

Для Марианны Олиговой это первый опыт участия в вокальном конкурсе, добавил собеседник.

Напомним, Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» — музыкальное состязание, в котором участвуют все регионы Российской Федерации. Самые талантливые исполнители собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение именитых экспертов в области музыки определяют победителей. Конкурс проводится при поддержке федеральных министерств обороны и культуры.