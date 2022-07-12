По данным ЦУР Ингушетии, больше всего жителей республики беспокоят вопросы ЖКХ

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За первое полугодие ЦУР Ингушетии в системе «Инцидент-менеджмент» обработал 2934 обращения.

По данным Центра управления регионом, больше всего жителей беспокоят вопросы ЖКХ, а именно отсутствие холодной воды. Волнуют граждан также вопросы социального обслуживания и состояния дорог.

Так, лидеры по количеству обращений: водоканал — 656; министерство труда и занятости — 428; города Малгобек и Магас — 237 и 153 соответственно.

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