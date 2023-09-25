Почти 1400 изоляторов на линиях электропередачи заменят «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии

Сообщается, что изоляторы — это элементы, которые служат как для крепления, так и для защиты воздушных линий электропередачи. От правильного выбора и качества диэлектрического оборудования зависят здоровье и жизнь операторов, а также надежность работы ЛЭП.

1090 единиц оборудования предусмотрено для энергообъектов высокого класса напряжения и 295 — для линий 6-10 кВ. На реализацию технических мероприятий предприятие направит более 2,5 млн рублей.

В числе наиболее значимых работ — замена 600 ветхих полимерных изоляторов на стеклянные на высоковольтной линии электропередачи «Ищерская — Плиево». ЛЭП класса напряжения 110 кВ обеспечивает электроэнергией часть города Сунжи, сельские поселения Нестеровское, Чемульга, Алхасты, Берд-Юрт, Аршты, Галашки, Мужичи, Даттых и Алкун. От ее стабильной работы зависит освещение в домах 32 тысяч человек и функционирование 54 социально значимых объектов.

«Замена выработавших ресурс полимерных изоляторов на стеклянные — планомерная и очень важная работа. Это необходимо для повышения оперативности выполнения ремонтных мероприятий, уменьшить риски нештатных ситуаций, а значит — обеспечить надежное электроснабжение наших потребителей. Выбор стеклянной изоляции обусловлен рядом преимуществ: механическая прочность изделий не изменяется в течение всего срока эксплуатации, материал не деформируется, устойчив к воздействию ультрафиолета, не горюч, обладает нулевой водопроницаемостью. Высокие диэлектрические свойства практически исключают возможность пробоя изолятора, а любое повреждение на таком устройстве легко определить визуально», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Работы предусмотрены Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2023 года. Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят порядка 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на пять процентов больше, чем в предыдущем году.