Наркотики

Почти полкилограмма наркотиков изъяли за сутки ингушские полицейские у нарушителей

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В республике за сутки правоохранители изъяли у семерых нарушителей свыше 486 граммов марихуаны и мефедрона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД России по региону.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, 6 мужчин и одна женщина. У них при личном досмотре изъято почти полкилограмма марихуаны и мефедрона», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 228.1 УК России и составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП.

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