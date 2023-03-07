Почти полкилограмма наркотиков изъяли за сутки ингушские полицейские у нарушителей

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, 6 мужчин и одна женщина. У них при личном досмотре изъято почти полкилограмма марихуаны и мефедрона», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 228.1 УК России и составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП.