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Полицейский получил ножевое ранение при задержании дебошира в Ингушетии

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В Ингушетии дебошир ранил ножом сотрудника полиции, правоохранитель госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

«Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудника при урегулировании бытового конфликта. Находившийся в агрессивном состоянии участник ссоры, 29-летний молодой человек, нанёс ножевое ранение сержанту полиции», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет. Дебошир задержан сотрудниками полиции.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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