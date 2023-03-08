Полицейский получил ножевое ранение при задержании дебошира в Ингушетии
В Ингушетии дебошир ранил ножом сотрудника полиции, правоохранитель госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
«Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудника при урегулировании бытового конфликта. Находившийся в агрессивном состоянии участник ссоры, 29-летний молодой человек, нанёс ножевое ранение сержанту полиции», — сказал собеседник.
По его словам, пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет. Дебошир задержан сотрудниками полиции.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.