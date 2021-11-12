Поступление средств в бюджет Назрани за использование земельных участков в текущем году увеличилось на 6 млн руб.

В 2021 году мэрия города вплотную занялась работой по оформлению земельных участков.

«Благодаря налаженной работе, инспекционным выездам и направлению уведомлений об обязательной необходимости в установленные сроки произведения оплаты арендных платежей, за три квартала в бюджет поступило 9 020 403 рубля. Увеличение налоговых поступлений составило 6 731 347 рублей», — сообщил газете «Ингушетия» мэр Назрани Урусхан Евлоев.

По его словам, по сравнению с предыдущими годами это внушительная сумма, так как в прошлом году финансовые поступления за использование земельных участков составили 2 млн 289 тысяч рублей; в 2019 году — 2 052 765 рублей.

До конца 2021 года ожидается поступление еще около 1,3 млн рублей за счёт выявления использования земельных участков в коммерческих целях и перевода их назначения, а также за счёт проведения дополнительных рейдовых мероприятий.