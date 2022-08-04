Правительством на четверть сокращено число административных процедур в строительстве

Обновленный исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований, необходимых для строительства, начнет действовать уже в августе текущего года, сообщает пресс-служба правительства.

Принятое решение позволит реализовать одну из новых норм Градостроительного кодекса, которая вступила в силу в мае 2022 года и не позволяет требовать от застройщика документы, сведения и материалы, если они уже имеются в распоряжении органов власти или их подведомственных организаций.

Так, больше не потребуется предоставлять выписки из различных реестров или документы, подтверждающие право на получение земельного участка.

«Рассчитываем, что такая мера поможет избавить людей и бизнес от бумажной волокиты, сократить время на получение разрешений и ускорить оформление необходимых документов», — отметил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.