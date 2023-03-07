Правоохранители Ингушетии обнаружили у женщины более 300 граммов мефедрона

В ходе личного досмотра у пассажирки автомашины, отказавшейся пройти медицинское освидетельствование, обнаружено и изъято 4,85 гр. мефедрона.

Также в салоне «Гранты» нашли принадлежащую женщине тканевую сумку с 307,72 граммами названного синтетического наркотика.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России и составлен административный протокол, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.