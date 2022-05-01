Правоохранители Ингушетии выявили хищение более 4,5 млн рублей у ФСС
Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководительницы двух частных фирм, открытых на территории республики, в 2018 году предоставили в региональное отделение ФСС документы на возмещение расходов по социальному страхованию на общую сумму более 4,5 млн рублей.
Более 2 млн. 260 тыс. и свыше 2 млн 290 тыс. рублей были зачислены на расчетные счета организаций, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным РО Фонда соцстрахования расчеты по форме 4-ФСС ими не представлены. По данным управления федеральной налоговой службы по Ингушетии, уплата страховых взносов фирмами не производилась, работники за ними не числятся.
В действиях гендиректоров организаций усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).