Мошенничество

Правоохранители Ингушетии выявили хищение более 4,5 млн рублей у ФСС

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Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководительницы двух частных фирм, открытых на территории республики, в 2018 году предоставили в региональное отделение ФСС документы на возмещение расходов по социальному страхованию на общую сумму более 4,5 млн рублей.

Более 2 млн. 260 тыс. и свыше 2 млн 290 тыс. рублей были зачислены на расчетные счета организаций, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным РО Фонда соцстрахования расчеты по форме 4-ФСС ими не представлены. По данным управления федеральной налоговой службы по Ингушетии, уплата страховых взносов фирмами не производилась, работники за ними не числятся.

В действиях гендиректоров организаций усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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