Юбилей

Праздничный концерт к 30-летию Ингушетии покажут на ТВ и большом экране в Магасе

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Праздничный концерт к 30-летию республики покажут на Национальной телерадиокомпании  «Ингушетия» и большом экране в Магасе, который будет установлен на площади «Алания».

Как ранее сообщалось, центральное мероприятие к юбилею Ингушетии пройдет в городе Сунжа на стадионе имени Дьякова, начало в 19 часов. На концерте выступят прославленные хореографические коллективы СКФО и ЮФО, а также звезды российской эстрады. Зрители увидят представление с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Также праздничные мероприятия будут проходить во всех населенных пунктах. В столице региона они начнутся в 11 часов.

В Магасе и Сунже гости смогут посетить выставки декоративно-прикладного искусства. Здесь будут представлены картины из рыбьей кожи, ковры-истинги ручной работы, кованые и гончарные изделия, сельхозпродукция от ингушских фермеров.

Вечером, в 21:15 мск, перед башней Согласия в Магасе состоится огненное шоу, а в 22 часа — праздничный салют.

В программу мероприятий по всей республике также вошли выставки фотоматериалов, фестивали, праздничные программы и конкурсы мастеров живописи и прикладного искусства, детского творчества, национальных костюмов.

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