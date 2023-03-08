Праздничный концерт женщинам Ингушетии к 8 Марта подарили артисты филармонии

Как рассказала газете «Ингушетия» поэтесса Тамара Чаниева, присутствовавшая на мероприятии, для хорошего настроения зрителя тут предусмотрели всё: качественную инструментальную музыку, замечательные песни и прекрасную поэзию.

«Номера праздничного концерта были пропитаны душевной теплотой и особым отношением к нашим особенным ингушским женщинам», — поделилась она.

Открыл праздник председатель регионального правительства Владимир Сластенин. От имени Главы республики он поздравил представительниц прекрасной половины человечества с женским днём, отметил, что в Ингушетии самые замечательные и заботливые мамы, пожелал всем мира, понимания и сплочённости. Владимир Владимирович также высказал надежду на то, что те ребята, которые находятся в данное время в зоне СВО, вскоре вернутся в свои семьи, к матерям, которые за них молятся.

В зале также присутствовали министр культуры Залина Льянова, её заместители, другие официальные лица.

По словам Тамары Чаниевой, сценарий мероприятия был выстроен так, что каждая женщина, находившаяся в зале, почувствовала себя виновницей торжества. Подтверждали это щедрые овации и улыбки зрительниц, что стало своеобразной высокой оценкой для организаторов действа.