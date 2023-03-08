Праздничный концерт женщинам Ингушетии к 8 Марта подарили артисты филармонии
Настоящий подарок преподнесла Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева женщинам Ингушетии. Концерт звёзд ингушской эстрады прошёл во Дворце культуры города Назрани.
Как рассказала газете «Ингушетия» поэтесса Тамара Чаниева, присутствовавшая на мероприятии, для хорошего настроения зрителя тут предусмотрели всё: качественную инструментальную музыку, замечательные песни и прекрасную поэзию.
«Номера праздничного концерта были пропитаны душевной теплотой и особым отношением к нашим особенным ингушским женщинам», — поделилась она.
Открыл праздник председатель регионального правительства Владимир Сластенин. От имени Главы республики он поздравил представительниц прекрасной половины человечества с женским днём, отметил, что в Ингушетии самые замечательные и заботливые мамы, пожелал всем мира, понимания и сплочённости. Владимир Владимирович также высказал надежду на то, что те ребята, которые находятся в данное время в зоне СВО, вскоре вернутся в свои семьи, к матерям, которые за них молятся.
В зале также присутствовали министр культуры Залина Льянова, её заместители, другие официальные лица.
По словам Тамары Чаниевой, сценарий мероприятия был выстроен так, что каждая женщина, находившаяся в зале, почувствовала себя виновницей торжества. Подтверждали это щедрые овации и улыбки зрительниц, что стало своеобразной высокой оценкой для организаторов действа.