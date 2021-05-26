Саммит

Представителей деловых кругов Ингушетии приглашают на саммит «Россия — исламский мир: Kazan Summit 2021»

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С 28 по 30 июля 2021 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится XII Международный экономический саммит «Россия — исламский мир: Kazan Summit 2021».

Саммит является главной площадкой экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации и стран исламского мира. На его основе действует ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

В 2019 году мероприятие прошло на высоком уровне и объединило более 5 тыс. представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, послов 25 государств, депутатов, инвесторов и бизнесменов из 72 стран мира, а также 250 представителей СМИ.

Лейтмотивом деловой программы станет осознанное потребление, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках мероприятия также состоятся выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021 и Машиностроительный кластерный форум.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте  или по телефону: +7 (843) 570-40-01, email: info@kazansummit. ru.

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