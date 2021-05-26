Саммит является главной площадкой экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации и стран исламского мира. На его основе действует ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

В 2019 году мероприятие прошло на высоком уровне и объединило более 5 тыс. представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, послов 25 государств, депутатов, инвесторов и бизнесменов из 72 стран мира, а также 250 представителей СМИ.

Лейтмотивом деловой программы станет осознанное потребление, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках мероприятия также состоятся выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021 и Машиностроительный кластерный форум.