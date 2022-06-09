Госархив

Представители Госархива Ингушетии оказали методическую помощь архивистам Назрановского района

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Представители Государственной архивной службы Ингушетии в рамках организационных мероприятий по совершенствованию архивного дела республики побывали в администрации Назрановского района, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время рабочего визита состоялась встреча руководителя Госархива Магомета Картоева и главы райадминистрации Мусы Муталиева, на которой обсудили насущные вопросы, проблемы в архивной работе в муниципалитете, возможности и пути для их разрешения, договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере архивного дела на благо сохранения истории Назрановского района.

Также в ходе посещения представители Госархива ознакомились с работой муниципального архива, условиями хранения архивных документов, оказали необходимую консультативную и методическую помощь.

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