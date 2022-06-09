Представители Госархива Ингушетии оказали методическую помощь архивистам Назрановского района

Во время рабочего визита состоялась встреча руководителя Госархива Магомета Картоева и главы райадминистрации Мусы Муталиева, на которой обсудили насущные вопросы, проблемы в архивной работе в муниципалитете, возможности и пути для их разрешения, договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере архивного дела на благо сохранения истории Назрановского района.

Также в ходе посещения представители Госархива ознакомились с работой муниципального архива, условиями хранения архивных документов, оказали необходимую консультативную и методическую помощь.