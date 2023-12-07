Конференция

Представители Ингушетии приняли участие в видеоконференции с участием руководства Минспорта России

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На базе Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани прошло селекторное совещание с регионами страны на тему реализации единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.

Как сообщили газете «Ингушетия» в спортивном ведомстве республики, от региона в видеоконференции приняли участие министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, заместители министра Руслан Белхороев и Тагир Султыгов, директор Дворца спорта «Магас» Муса Алхазуров, руководство Центра спортивной подготовки РИ в лице директора Джамбулата Торшхоева и его заместителя Вахи Бузуртанова.

Отмечается, что на онлайн-совещании присутствовали руководители спортивных федераций республики.

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