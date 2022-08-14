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Премьер-министр Ингушетии поздравил строителей с профессиональным праздником

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что их созидательный труд по праву является одним из самых почитаемых и уважаемых в обществе.

Строительство — это всегда созидание и продвижение вперед. Труженики отрасли подтверждают это своими делами, своим кропотливым трудом, даже при самых трудных и неблагоприятных условиях, кирпичик за кирпичиком они создают будущее Ингушетии, считает Сластенин.

«Сегодня благодаря вашему профессионализму и опыту, таланту и мастерству, трудолюбию растут и развиваются города и села республики, люди обретают уют и тепло своего дома. От результатов вашей работы напрямую зависит социально-экономическое развитие региона и благополучие людей, а все созданное вами служит современникам и будет служить нашим потомкам», — говорится в обращении главы правительства.

Он поблагодарил строителей верность профессии, пожелав им крепкого здоровья, удачи, успехов в осуществлении намеченных планов.

«Пусть дело, которому вы служите, приносит вам радость и новые профессиональные свершения на благо Республики Ингушетия Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли — День строителя. Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года.

Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». С 2011 года по решению министерства регионального развития России праздник стал федеральным.

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