Причиной задержки пенсии в Ингушетии стало нарушение работы местного отделения ПФР

«В связи с массовыми обращениями жителей республики по поводу задержки выплаты пенсий дал поручение премьер-министру Владимиру Сластенину разобраться в сложившейся ситуации. Сегодня он доложил мне, что пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства, выявленных в ходе плановых проверок в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ингушетии», — написал Калиматов.

По его словам, на данный момент ведомством проводятся мероприятия по дополнительной проверке доставочных документов на октябрь текущего года.

«Председатель правительства обсудил ситуацию с временно исполняющим обязанности руководителя ПФР Сергеем Александровичем Чирковым. В ближайшие день-два средства поступят в республику, и до конца октября все, кому была задержана пенсия, ее получат в полном объеме», — добавил Махмуд-Али Калиматов, отметив, что о сложившейся ситуации региональное отделение ПФР должно было известить пенсионеров, чтобы «люди не нервничали и не волновались».