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Профсоюзный актив Ингушетии поддержал кандидатуру Михаила Шмакова на должность главы ФНПР

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Профсоюзный актив Ингушетии на заседании в Магасе поддержал кандидатуру Михаила Шмакова для избрания председателем ФНПР на предстоящем в феврале будущего года XII съезде Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России».

Отмечается, что были приняты постановления о делегировании лидера ингушских профсоюзов Хади Оздоевой на предстоящий форум и для избрания в состав генсовета ФНПР.

На заседании также были рассмотрены вопросы социального партнерства в регионе.

«В текущем году профсоюзами заключено несколько соглашений с социальными партнерами республики. 30 ноября в Народном собрании прошло первое чтение проекта закона «О социальном партнерстве в Республике Ингушетия», который был направлен парламентариям профсоюзами региона. Кроме того, нами были обсуждены вопросы по защите социально-трудовых прав и интересов работников, укреплению единства и солидарности профсоюзов, отмечены важные задачи, которые предстоит решать в 2024 году», — рассказала «Ингушетии» Хади Оздоева.

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