Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с двумя пострадавшими

«Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по информации о взрыве газа, произошедшем 29 октября в частном доме», — рассказал собеседник.

По его словам, во время проведения проверки будут выяснены все факты и причины произошедшего.

Отмечается, что прокурор региона взял на себя контроль результатов проверки.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что в Назрановском районе при хлопке газа в частном доме пострадали два человека.