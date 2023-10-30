Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с двумя пострадавшими
Прокуратура проводит проверку по факту хлопка газа в частном доме в сельском поселении Экажево, в результате которого пострадали два человека, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по информации о взрыве газа, произошедшем 29 октября в частном доме», — рассказал собеседник.
По его словам, во время проведения проверки будут выяснены все факты и причины произошедшего.
Отмечается, что прокурор региона взял на себя контроль результатов проверки.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что в Назрановском районе при хлопке газа в частном доме пострадали два человека.