Простаивавший долгое время ФОК заработал в Ингушетии

«Хотел бы доложить вам, Махмуд-Али Макшарипович, о том, что объект, который долго простаивал, мы запустили своими силами. Речь идет о ФОК с плавательным бассейном на территории Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева вдоль федеральной трассы «Кавказ». Мы планировали сделать его чисто спортивным женским объектом с соответствующим штатным расписанием. Определены дни для женщин и мужчин. Все условия для посетителей созданы, конечно же, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть удобные раздевалки и душевые кабинки. К работе привлекли опытных инструкторов, которые обучают желающих плаванию», — рассказал министр спорта.

Как отметил Дошхоклоев, министерством по физической культуре и спорту в текущем году проведено 170 спортивно-массовых мероприятий Всероссийского, регионального и республиканского уровней, из которых 136 выездных мероприятий и 34 республиканских мероприятия.

«Общее количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях, составляет 4028 чел., в том числе: 1809 спортсменов в выездных мероприятиях и 2219 спортсменов в республиканских мероприятиях. В республике ежегодно увеличивается число граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2022 году этот показатель составил — 38,2% — 31 603 чел. (планы по показателю: 2023 год — 46,8% — 44 757 чел.). По итогам 2022 года общее количество детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях республики, составляет 20 363 человек, тренеров — 684», — сказал руководитель ведомства.

По информации министра, выступая на соревнованиях СКФО, спортсмены республики в текущем году завоевали 33 золотых, 29 серебряных и 63 бронзовые медали, а с состязаний всероссийского и международного уровня привезли 28 золотых, 25 серебряных и 39 бронзовых медалей.

За первое полугодие 2023 года в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» министерством осуществлена господдержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России на сумму 6 113,6 тыс. руб.

Закуплен комплект спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки на 1 698,2 тыс. рублей в сельском поселении Сурхахи.

Кроме того, заключены госконтракты на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Сунже и ФОК в селе Барсуки на сумму 347 425,5 тыс. руб.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сунже будет завершен до конца 2023 года, а спорткомплекс в Барсуки — в 2024 году. По состоянию на 1 июля готовность ФОК Сунжи составляет 40%.