Озеро Провал

На одном из склонов горы Машук есть пещера. Она напоминает по форме воронку высотой 41 м. Ее дно выложено карстовыми породами, их омывает вода озера Провал. К озеру ведет туннель со светодиодными лампочками. Туристов поражает не только глубина озера (11 м), но и вода цвета неба. Она имеет запах сероводорода, минерализованный состав и используется для оздоровления.

Озеро прославилось в экранизации романа Ильфа и Петрова. В фильме Остап Бендер, стоя у входа в пещеру, продавал билеты посетителям, сделанные им самим. Сегодня этот герой так же встречает туристов в виде статуи. Неподалеку установлен памятник Кисе Воробьянинову. «Кисе» и «Осе» каждый проходящий норовит потереть нос на счастье. Воспользуйтесь и вы этой традицией.

Озеро освящено церковью еще в ХIX в. Об этом свидетельствует висящая на одной из стен пещеры икона Святого Пантелеймона.

Канатная дорога

Это любимый маршрут гостей города, который ведет к вершине горы Машук. Эта дорога длиной в 1 км позволяет увидеть Кавказские горы, никуда не спеша (вагон движется со скоростью 8 м/с), насладиться красотами озер, пещер, увидеть с высоты степь, гору Бештау, некрополь, Лазаревскую церковь и панораму самого города.

Канатная дорога работает 50 лет, она поддерживается опорами только в крайних точках. Путешествие по «канатке» в одну сторону занимает 3 минуты. За это время движение останавливается 5 раз, чтобы туристы могли рассмотреть пейзажи.

«Город солнца»

Так называется аквапарк, где можно получить не только массу удовольствия от купания, но и провести время в шезлонгах, наслаждаясь пейзажами вокруг парка.

Фанаты водного отдыха могут посетить 12 аттракционов, среди которых есть развлечения для детей и взрослых. Приехав «Город солнца», вы проведете немало приятных минут, купаясь в 9 бассейнах и спускаясь с 12-метровой горки. Вода в бассейнах всегда теплая: в прохладные дни ее подогревают.

В аквапарке каждый найдет для себя развлечение по душе. Здесь можно:

● испытать острые ощущения при вертикальном падении в аттракционе «Пушка»;

● сделать крутой спуск с горки в форме спирали «Тобогган»;

● скатиться по нескольким горкам «Гидротурбо» и опуститься в воду, «пролетев» 113 м;

● оказаться в водовороте «Анаконда» и получить холодный душ во время приземления.

В аквапарке есть джакузи, где вы сможете освежиться после купания в знойный день. А если ваша душа требует «продолжения банкета», проведите время в боулинге или ночном клубе.

Спасский кафедральный собор

Это главный собор города. Он имеет сложную историю. Своим появлением он обязан Николаю І, приехавшему в эти места в октябре 1837 г. Деньги на строительство были собраны со всей России. По вине подрядчиков были обнаружены нарушения, и собор пришлось перестраивать.

Здание подверглось уничтожению в 30-е годы, после чего его восстанавливать пришлось 20 лет. Сегодня это сооружение вмещает 1000 верующих. Отдыхая в Пятигорске, вы сможете посетить библиотеку при соборе или мероприятия, которые часто в нем проводятся.

Кроме того, собор привлекает внимание своими фресками, иконами. Особенность внутреннего оформления помещения — фряжский стиль иконописи. В изображениях много золотой краски, растений, нет плоскостного письма, а лики святых написаны с максимальной достоверностью, с детализацией каждого элемента облика.

Лермонтовская галерея

Пятигорск — это место, связанное с именем Лермонтова. Поклонники его творчества имеют возможность увидеть сразу несколько таких достопримечательностей: памятник из бронзы в центре города, место гибели поэта, музей-заповедник, грот, галерею.

Галерея — это конструкция с использованием стали и стекла разных оттенков. Это пример смешения стилей — модерна, романского и готики. Внешне она напоминает дворец из сказки. Если вы любите посещать выставки и концерты, ознакомьтесь с программой галереи и внесите в свой план отдыха приобщение к культуре.

Галерея — историческое место. Здесь проходили концерты Шаляпина, Балакирева, залы помнят звучавший столетие назад голос Маяковского. Сегодня галерея носит имя Лермонтова, сюда приходят насладиться классической и народной музыкой, а также получить наслаждение от просмотра картин художников.

Музей-заповедник

Ощутить атмосферу жизни Лермонтова в последние два месяца перед дуэлью поможет музей-заповедник поэта. Отсюда его отнесли на захоронение. Отделы музея, расположенные в старинных усадьбах, познакомят вас с обстановкой того времени, экспозицией книг и картинами с изображением поэта.

Здесь хранится Лермонтовская энциклопедия, раскрывающая все аспекты жизни и творчества М. Лермонтова, включая генеалогическое древо и картины, написанные его рукой.

Чтобы отдых был не только приятным, но и полезным, посетите творческие вечера, на которые собираются писатели, композиторы, художники. В музее проводятся вернисажи, вечера романса, художественные презентации.

Радоновая лечебница

Побывать на Кавказе и не посетить ни одну лечебницу — непростительно. Сюда приезжают не только с туристической целью, но и поправить свое здоровье. Этот бальнеологический курорт специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

На территории лечебницы находится крупнейший в Европе источник радоновых минеральных вод. Здесь можно посещать занятия физкультурой в бассейне, получить радоновую терапию в ванной.

Минерализованная вода активизирует процессы обмена в организме, улучшает состояние крови и суставов, а также оказывает благотворное воздействие на общее состояние человека.

Отдых в Пятигорске — лучший вариант ощутить дух истории, оздоровиться и приобщиться к культуре.